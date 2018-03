Τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Φυσικά, το προσεχές διήμερο ξεχωρίζουν οι δεύτεροι ημιτελικοί των ζευγαριών ΑΕΚ-Ολυμπιακός (Τετάρτη 26/4, 19.00) και ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (Πέμπτη 27/4, 19.00), οι οποίοι θα κρίνουν ποιες θα είναι οι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν το Κύπελλο Ελλάδας (COSMOTE SPORT 3HD).

Στη Ρώμη ολοκληρώνεται η φετινή διαδρομή του CEV Champions League και εκεί θα βρεθούν οι συνδρομητές, live και αποκλειστικά, μέσω του COSMOTE SPORT 8HD. Στον πρώτο ημιτελικό (Σάββατο 29/4, 17.30) η Ζενίτ Καζάν αντιμετωπίζει την Μπερλίν Βόλεϊ, ενώ στον δεύτερο (20.30) συναντιούνται η Περούτζια με την Τσιβιτανόβα. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 30/4, στις 20.00.

Στη LaLiga Santander η μάχη των Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης, για την κορυφή συνεχίζεται και αυτήν την εβδομάδα. Την Τετάρτη 26/4, στις 20.30, οι “μπλαουγκράνα” υποδέχονται την Οσασούνα (COSMOTE SPORT 2HD) και οι “μερένγκες” επισκέπτονται το “Ριαθόρ”, για να παίξουν με την Ντεπορτίβο (22.30, COSMOTE SPORT 2HD), στο πλαίσιο της εμβόλιμης 34ης αγωνιστικής. To Σάββατο 29/4, οι πρωταθλητές Ευρώπης επιστρέφουν στο “Μπερναμπέου” και φιλοξενούν τη Βαλένθια (17.15, COSMOTE SPORT 2ΗD), ενώ η “Μπάρτσα” έχει καταλανικό ντέρμπι, με την Εσπανιόλ (21.45, COSMOTE SPORT 2HD).

Την Τρίτη 25/4, στις 22.30, παρακολουθούμε στο COSMOTE SPORT 2HD, το Ατλέτικο Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ. Η ομάδα του Φραν Εσκριμπά βρίσκεται στην πέμπτη θέση, που της δίνει τη συμμετοχή στο UEFA Europa League και υπό προϋποθέσεις (αν το κύπελλο καταλήξει σε ισπανικά χέρια) στα πλέι οφ του UEFA Champions League.

Στην Premier League, η Τότεναμ βρίσκεται στο κατόπι της Λέστερ, σε ό,τι αφορά στην κορυφή και πλέον τις χωρίζουν μόνο 4 βαθμοί. Την Τρίτη 25/4, στις 21.45, για την εξ αναβολής 34η αγωνιστική, οι “Μπλε” φιλοξενούν τη Σαουθάμπτον (COSMOTE SPORT 1HD) και την Κυριακή 30/4, στις 16.05 παρουσιάζονται στο “Γκούντισον Παρκ” για το παιχνίδι με την Έβερτον (COSMOTE SPORT 1HD). Την ίδια ημέρα, στις 18.30, τα “Σπιρούνια” υποδέχονται την Άρσεναλ (COSMOTE SPORT 1HD). Επίσης, την Πέμπτη 27/4, στις 22.00 (COSMOTE SPORT 1HD) διεξάγεται το εξ αναβολής ντέρμπι του Μάντσεστερ, Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 26η αγωνιστική και αποτελεί μάχη για το UEFA Champions League.

Από την 34η ημέρα της Serie A TIM ξεχωρίζει το “derby della capitalle”. Την Κυριακή 30/4, στις 13.30, συνδεόμαστε μέσω του COSMOTE SPORT 2HD με το “Ολίμπικο”, για τη συνάντηση της, δεύτερης στη βαθμολογία, Ρόμα με την Λάτσιο, που βρίσκεται στην τέταρτη θέση και κυνηγά τις τελευταίες της ελπίδες για έξοδο στο UEFA Champions League.

Στην Bundesliga, η πρωτοπόρος Μπάγερν Μονάχου θέλει να επουλώσει τις πληγές που προκάλεσε ο αποκλεισμός από τα ημιτελικά του UEFA Champions League, με την κατάκτηση του πέμπτου διαδοχικού της τίτλου. Θα κάνει ένα ακόμα βήμα με το “διπλό” επί της Βόλφσμπουργκ, το Σάββατο 29/4, στις 19.30 (COSMOTE SPORT 3HD). Η Γκλάντμπαχ διεκδικεί ακόμα με αξιώσεις την πρόκριση στην Ευρώπη και για να φτάσει πιο κοντά στο στόχο, πρέπει να φύγει με τη νίκη από τη συνάντηση με τη Μάιντς (Σάββατο 29/4, 16.30, COSMOTE SPORT 4HD).

Οι φίλοι του τένις θα συνδεθούν με τη Βαρκελώνη για το ΑΤP 500, όπου συμμετέχει και ο Άντι Μάρεϊ, μετά τον αποκλεισμό-έκπληξη στο ATP Masters 1000 στο Μόντε Κάρλο. Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν τη Δευτέρα 24/4 και ολοκληρώνονται την Πέμπτη 27/4. Μια ημέρα μετά, (Παρασκευή 28/4) ξεκινούν οι προημιτελικοί, το Σάββατο 29/4 οι ημιτελικοί (14.30, 17.00) και την Κυριακή 30/4, στις 17.00 διεξάγεται ο τελικός (COSMOTE SPORT 6HD).

Σε ό,τι αφορά στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, εκτός της Formula 1, όπου οι συνδρομητές, θα παρακολουθούν όσα συμβούν στο FORMULA 1 VTB RUSSIAN GRAND PRIX, (COSMOTE SPORT 5HD) από την Παρασκευή 28/4 και τις πρώτες ελεύθερες δοκιμές (10.50) έως τον αγώνα της Κυριακής 30/4 (14.45), στο πρόγραμμα υπάρχει ο αγώνας του WRC στην Αργεντινή (Κυριακή 30/4, 18.00, COSMOTE SPORT 5HD), αλλά και αυτός του NASCAR, στο Ρίτσμοντ (Κυριακή 30/4, 21.00, COSMOTE SPORT 7HD).

Οι φαν της πορτοκαλί μπάλας θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν αγώνες για τα Playoffs του ΝΒΑ, αλλά και μεγάλες ευρωπαϊκές συναντήσεις, όπως αυτή της Ρεάλ Μαδρίτης με την Εστουντιάντες, για την 31η ημέρα της ACB Liga Endesa (Κυριακή 30/4, 19.30, COSMOTE SPORT 4HD). Η “βασίλισσα” θέλει να αποσπαστεί από τη Βαλένθια, με την οποία μοιράζεται την πρώτη θέση της βαθμολογίας. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, μπορούμε να δούμε το ματς της Ανδόρας του Θανάση Αντετοκούνμπο, με την Μπιλμπάο (13.30, COSMOTE SPORT 8HD), αλλά και το ντέρμπι κορυφής στην Spor Toto Basketball Super League, μεταξύ της Αναντολού Εφές και της Φενέρμπαχτσε (18.00, COSMOTE SPORT 7HD).

Στα κινηματογραφικά κανάλια, παρακολουθούμε σε Α’ Προβολή, στο COSMOTE CINEMA 1HD, το δράμα Πριν Έρθεις Εσύ (Me Before You), με την Εμίλια Κλαρκ του Game Of Thrones (Κυριακή 30/4, 21.00, ζώνη Sunday Blockbuster) και τη δραματική κομεντί Το Μυστικό που Έμεινε Κρυμμένο (Boomerang) (Πέμπτη 27/4, 21.00, ζώνη Red Carpet Premiers), για τον νεαρό Αντουάν, ο οποίος έχοντας εμμονή με τον πνιγμό της μητέρας του, που συνέβη πριν 30 χρόνια, προσπαθεί να μάθει λεπτομέρειες για τον θάνατό της.



Στο COSMOTE CINEMA 2HD, οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το θρίλερ Χωρίς Φραγμούς (Zipper) με τον Πάτρικ Γουίλσον (Fargo) (Σάββατο 29/4, 22.00), και το δραματικό Mommy's Secret, για μια έφηβη που ανακαλύπτει ότι η μητέρα της είναι πίσω από μια σειρά ληστειών σε τράπεζες, και είναι αποφασισμένη να τη βοηθήσει να μιλήσει ανοιχτά για αυτό – όλα σε Α΄ Προβολή. Παράλληλα, στο κανάλι συνεχίζεται το αφιέρωμα Greek American Stars, με την ρομαντική κομεντί, Kiss Me, στην οποία συμμετέχει η ελληνικής καταγωγής, Ρίτα Γουίλσον (Τρίτη 25/4, 22.00). Την Παρασκευή 28/4, ξεχωρίζει η πρεμιέρα του συναρπαστικού ντοκιμαντέρ, I Am Steve McQueen, που διερευνά τον θρύλο του Hollywood από το μέτριο ξεκίνημα του μέχρι την ανύψωση του στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό στερέωμα, αποκαλύπτοντας άγνωστες προσωπικές του σχέσεις έξω από την οθόνη (22.00, ζώνη Doc O’ Clock).

Ενόψει της πρεμιέρας του νέου Twin Peaks, αμέσως μετά το τέλος του πρώτου κύκλου, από την Κυριακή 30/4 (0:00) και κάθε μέρα, θα προβάλλεται ο δεύτερος κύκλος της εμβληματικής σειράς, των Ντέιβιντ Λιντς και Μαρκ Φροστ (COSMOTE CINEMA 4HD).



Στην υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, ξεχωρίζει η συμπαραγωγή της COSMOTE TV, Η Ρόζα της Σμύρνης, του Γιώργου Κορδέλλα (Δευτέρα 1/5).