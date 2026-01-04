Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Ο Κότσαρης αναδείχθηκε MVP του Δεκεμβρίου
Onsports Team 04 Ιανουαρίου 2026, 17:20
SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ο Κότσαρης αναδείχθηκε MVP του Δεκεμβρίου

Ο Έλληνας τερματοφύλακας ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος των «πράσινων» σε μια κακή αγωνιστική περίοδο γι’ αυτούς, τον μήνα Δεκέμβριο.

Ο Κωνσταντίνος Κότσαρης αγωνίστηκε σε τέσσερα ματς μέσα στον Δεκέμβριο. Συγκεκριμένα κόντρα σε ΑΕΛ και ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα και Κηφισιά-Καβάλα για το Κύπελλο. Ο Έλληνας τερματοφύλακας σε μια δύσκολη περίοδο για το «τριφύλλι», ήταν απ’ τους λίγους που ξεχώρισαν.

Έτσι, επιλέχτηκε ως ο MVP του μήνα Δεκεμβρίου όπως ανακοίνωσε η «πράσινη» ΠΑΕ.



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Αταμάν: «Ο Μήτογλου δεν θα παίξει αυτή την εβδομάδα, ο Ρογκαβόπουλος πιστεύω θα παίξει»
9 λεπτά πριν Αταμάν: «Ο Μήτογλου δεν θα παίξει αυτή την εβδομάδα, ο Ρογκαβόπουλος πιστεύω θα παίξει»
BASKET LEAGUE
Final Eight Κυπέλλου: Τα ζευγάρια που προέκυψαν
25 λεπτά πριν Final Eight Κυπέλλου: Τα ζευγάρια που προέκυψαν
BASKET LEAGUE
Αταμάν: «Σημαντικό να πάρουμε τη νίκη»
35 λεπτά πριν Αταμάν: «Σημαντικό να πάρουμε τη νίκη»
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Καρδίτσα 92-85: Έκανε το χρέος του και κοιτάζει μπροστά
52 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Καρδίτσα 92-85: Έκανε το χρέος του και κοιτάζει μπροστά
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved