Παναθηναϊκός: Ο Κότσαρης αναδείχθηκε MVP του Δεκεμβρίου

Onsports Team

Ο Έλληνας τερματοφύλακας ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος των «πράσινων» σε μια κακή αγωνιστική περίοδο γι’ αυτούς, τον μήνα Δεκέμβριο.

Ο Κωνσταντίνος Κότσαρης αγωνίστηκε σε τέσσερα ματς μέσα στον Δεκέμβριο. Συγκεκριμένα κόντρα σε ΑΕΛ και ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα και Κηφισιά-Καβάλα για το Κύπελλο. Ο Έλληνας τερματοφύλακας σε μια δύσκολη περίοδο για το «τριφύλλι», ήταν απ’ τους λίγους που ξεχώρισαν.

Έτσι, επιλέχτηκε ως ο MVP του μήνα Δεκεμβρίου όπως ανακοίνωσε η «πράσινη» ΠΑΕ.