Παναθηναϊκός: Ενημέρωση σε Ουρουγουάη και Πολωνία για Πελίστρι και Σφιντέρσκι

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός φρόντισε να ενημερώσει επισήμως τις ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες της Ουρουγουάης και της Πολωνίας για την κατάσταση των Φακούντο Πελίστρι και Κάρολ Σφιντέρσκι, αντίστοιχα, προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη προσοχή κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στις εθνικές ομάδες.

Οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν ήδη αναχωρήσει για να ενσωματωθούν στα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των χωρών τους, με το «τριφύλλι» να κάνει από την πλευρά του ό,τι περνάει από το χέρι του για να τους προστατεύσει και να αποφευχθεί ο κίνδυνος νέων τραυματισμών.

Πιο συγκεκριμένα, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού απέστειλαν στην Πολωνική Ομοσπονδία όλα τα ιατρικά έγγραφα που καταγράφουν τον τραυματισμό και την πορεία αποθεραπείας του Σφιντέρσκι, ενώ αντίστοιχα στην Ομοσπονδία της Ουρουγουάης στάλθηκαν αναλυτικά στοιχεία για την κατάσταση και τη σταδιακή επάνοδο του Πελίστρι, ο οποίος είχε μείνει εκτός δράσης για πάνω από δύο μήνες.

Παράλληλα, στην ΠΑΕ τονίζουν πως δεν επιθυμούν σε καμία περίπτωση να διαταραχθούν οι καλές σχέσεις ούτε με τους διεθνείς παίκτες ούτε με τις Ομοσπονδίες τους. Ωστόσο, θεωρούν καθήκον τους να διασφαλίσουν τη σωστή διαχείριση των δύο ποδοσφαιριστών, καθώς η σεζόν μπαίνει πλέον σε ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.

Για την ιστορία, η Πολωνία θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία (14/11) και τη Μάλτα (17/11) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ η Ουρουγουάη έχει φιλικά με το Μεξικό (16/11) και τις Ηνωμένες Πολιτείες (19/11).