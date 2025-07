ΑΕΚ: «Σκληρό πόκερ» με Ντέσερς – Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα της ημέρας (09/07)

Το σίριαλ του Σίριελ Ντέσερς συνεχίζεται, όπως και το «σκληρό πόκερ!», ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ρέιντζερς.

Όπως μπορεί να διαβάσει κάποιος: «Έχει ανέβει η «Ένωση», πιέζει και ο ίδιος ο Νιγηριανός στράικερ για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή».

Την Τρίτη (08/07) υπήρξε δημοσίευμα στη Νιγηρία, το οποίο ανέφερε ότι βρέθηκε η χρυσή τομή, ανάμεσα στις δύο ομάδες, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ο Σάσα Ταβολιέρι, από την άλλη, αποκάλυψε ότι η Ρέιντζερς απέρριψε πρόταση της ΑΕΚ, υπογραμμίζοντας ότι παίκτης θέλει να αποχωρήσει.

?❌ Rangers FC rejected bids from AEK Athens for Cyril Dessers. Dessers keen on the move. Wait&See. #mercato #aekfc pic.twitter.com/GrOLSgaiwq