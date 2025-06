ΑΕΚ: Η Μπεσίκτας «χάλασε» τη μεταγραφή του Γιούρασεκ – Υπογράφει στην Τουρκία ο παίκτης

Η «Ένωση» έχει ήδη στραφεί σε άλλες περιπτώσεις, μετά την ανατροπή που υπήρξε τις τελευταίες ώρες.

Η Μπεσίκτας μπήκε σφήνα κι εκμεταλλευόμενη τις πολύ καλές σχέσεις που έχει με την Μπενφίκα κάνει δικό της τον Γιούρασεκ. Καθοριστική συμβολή σε αυτό έπαιξε κι ο τεχνικός διευθυντής του πορτογαλικού συλλόγου, Σιμάο Σαμπόσα, ο οποίος είχε αγωνιστεί στους «αετούς» της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο: «Η Μπεσίκτας συμφώνησε με τον Νταβίντ Γιούρασεκ και θα τον αποκτήσει από την Μπενφίκα με δανεισμό. Ο διεθνής Τσέχος αριστερός μπακ είχε ενδιαφέρον από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γερμανία, αλλά η επιλογή του είναι η Μπεσίκτας. Τα έγγραφα είναι έτοιμα».

?⚪️⚫️ Besiktas have agreed loan deal to sign David Jurasek from Benfica, done and sealed now.



The international Czech left-back had clubs from Greece, Italy and Germany interested in signing him but his choice is Besiktas.



Documents ready. ? pic.twitter.com/QnMj3KrhM0