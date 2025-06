AEK: Ο Ριμπάλτα βρίσκεται στη λίστα της Γιουβέντους – Γιατί η «Ένωση» δεν προχώρησε με Κυριακόπουλο

Ο Ριμπάλτα έχει πάρει πάνω του το νέο πρότζεκτ στην επόμενη ημέρα της «Ένωση».

Την ώρα, πάντως, που ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ «τρέχει» όλα τα θέματα, με πρώτο και πιο σημαντικό την πρόσληψη νέου προπονητή, ήρθε ένα δημοσίευμα της «Gazzetta dello Sport» να τον συνδέσει με τη Γιουβέντους.

Η κορυφαία ιταλική εφημερίδα αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που γίνονται στη «Μεγάλη Κυρία» και μεταξύ άλλων τονίζεται ότι ο νέος Γενικός Διευθυντής του συλλόγου, Νταμιέν Κομολί καλείται να αποφασίσει αν θα προσλάβει Αθλητικό Διευθυντή.

Σε περίπτωση που προχωρήσει στη συγκεκριμένη κίνηση, ο Ριμπάλτα είναι ανάμεσα στους υποψήφιους. Επίσης, στη λίστα βρίσκονται κι οι Μασάρα (πρώην Ρεν και Μίλαν), Σαλιχάμιτζιτς (πρώην Μπάγερν), Λόπες (πρώην Λανς).

In the list of sports directors evaluated by Juventus, in addition to those already emerged, there are also two other execs: Javier Ribalta and Marco Ottolini!



In the next few hours the issue will be resolved definitively: Comolli and Chiellini at work (@GiovaAlbanese ) pic.twitter.com/2PvNdDT9i6