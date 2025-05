ΑΕΚ: Ο Φουτζίτα «παίζει δυνατά», αλλά έχει προτεραιότητα την Bundesliga

Ο 22χρονος Ιάπωνας έκανε εξαιρετική σεζόν με τη Σεντ Τρούιντεν κι έχει τραβήξει τα βλέμματα αρκετών ομάδων.

Στο Βέλγιο υπογραμμίζεται ότι η ΑΕΚ, μετά τον Κοϊτά, θέλει να πάρει από τα «καναρίνια» και τον Φουτζίτα. Μάλιστα, αναφέρουν ότι οι «κιτρινόμαυροι» έχουν ήδη έρθει σε επαφή με τον νεαρό μέσο.

Ο Φουτζίτα είναι πράγματι μια από τις περιπτώσεις που έχει ξεχωρίσει ο Χαβιέ Ριμπάλτα, σε μια περίοδο που (πάρα) πολλά ονόματα έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

?? EXCL - After Aboubakary Koita last season, AEK Athens has now set its sights on Joel Chima Fujita! Initial contact has already been made between the player’s camp and the Greek club, which has confirmed its interest… Wait&See. #mercato #STVV #JPL #AEK pic.twitter.com/il9rQbwMy4