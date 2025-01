Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Αποχωρεί ο Μασούρας - «Συνεχίζει στην Μπόχουμ»

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, δημοσιογράφος της γερμανικής έκδοσης του «Sky Sports» ο Έλληνας άσος του Ολυμπιακού θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπόχουμ.

Όπως τονίζεται, οι δύο ομάδες έχουν προχωρήσει αρκετά τις επαφές για την παραχώρηση του διεθνή μεσοεπιθετικού, αν και ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ακόμα, ο ποδοσφαιριστής θα συνεχίσει στην Γερμανία ως δανεικός.

«Η Μπόχουμ είναι κοντά στο να υπογράψει τον Γιώργο Μασούρα. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός/εξτρέμ από τον Ολυμπιακό πρόκειται να ενταχθεί ως δανεικός, μέχρι το τέλος της σεζόν. Οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει αρκετά, αλλά η συμφωνία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ.

?? VfL Bochum is close to signing Georgios #Masouras as per @kerry_hau.



The Greek international striker/winger from Olympiacos is set to join on loan until the end of the season. Negotiations are well advanced, but the deal is not done yet.