Μεταγραφές: Η ΑΕΚ πάει για το κόλπο γκρόσο με τον Ρεγκιλόν!

Ο Ο Κίφι αναφέρει ότι η ΑΕΚ μαζί με μια ομάδα της Ισπανίας, έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τον 28χρονο αριστερό μπακ.

Η πιθανότητα να μην προχωρήσει σε μεταγραφή είναι πιο πιθανή από ποτέ, ωστόσο, όπως φαίνεται η «Ένωση» συνεχίζει τις προσπάθειες μέχρι την τελευταία στιγμή.

Μάλιστα, φαίρεται να παλεύει το κόλπο γκρόσο με τον Σέρχιο Ρεγκιλόν, ο οποίος, όμως, όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ του ο Βρετανού δημοσιογράφου δεν βιάζεται να πάρει απόφαση για το μέλλον. Το πιθανότερο σενάριο είναι να εξαντλήσει το συμβόλαιο του με την Τότεναμ, το οποίο λήγει το προσεχές καλοκαίρι.

Οι «Spurs» τον είχαν αποκτήσει το 2020 αντί 30.000.000 ευρώ από τη Ρεάλ Μαδρίτης και συνολικά μετράει 72 αγώνες με απολογισμό δύο γκολ και οκτώ ασίστ. Φέτος, όμως, έχει παίξει σε μόλις πέντε ματς. Τα τελευταία χρόνια, ο Ρεγκιλόν είχε παραχωρηθεί δανεικός σε Ατλέτικο Μαδρίτης, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπρέντφορντ.

