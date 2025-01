Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός: Χωρίς Ουναΐ το «τριφύλλι» | Η «πράσινη» αποστολή για Σέρρες

Ο διεθνής Μαροκινός συνέχισε και το Σάββατο (11/01) θεραπεία κι ως εκ τούτου τέθηκαν νοκ άουτ για το ματς με τον Πανσερραϊκό.

Ο Ουναΐ ταλαιπωρείται από μυϊκή σύσπαση στη μέση κι ο Ρουί Βιτόρια τον άφησε εκτός αποστολής, η οποία περιλαμβάνει 22 ποδοσφαιριστές. Τόσο ο Μαροκινός, όσο κι ο Γεντβάι, ο οποίος έχει οίδημα στο υποκνημίδιο, θα κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον πρώτο προημιτελικό στο Κύπελλο Ελλάδας με τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη (15/1) στο ΟΑΚΑ.

Επίσης, ο Βιτόρια δεν μπορεί να υπολογίζει για το ματς των Σερρών και τους Μπακασέτα και Μλαντένοβιτς, οι οποίοι εκτίουν ποινή, λόγω καρτών. Στην αποστολή επέστρεψε ο Φίλιπ Μαξ, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει βασικός, ενώ μπακ-απ του στο αριστερό άκρο της άμυνας θα είναι ο νεαρός Φικάι.

Our squad list for tomorrow’s game against Panserraikos ☘️#PAOFC #Panathinaikos #slgr #StoiximanSuperLeague #PANSPAO pic.twitter.com/LPCnruQ3iA