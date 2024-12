Athens Kallithea – Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι | Εκπλήξεις από Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Athens Kallithea.

Η ομάδα του Πειραιά φιλοξενείται στο γήπεδο της Λεωφόρου από τους «νεοφώτιστους», οι οποίοι παραμένουν χωρίς νίκη στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Όσον αφορά στους «ερυθρόλευκους», έχοντας δύο συγκατοίκους (ΠΑΟΚ, ΑΕΚ) και τον Παναθηναϊκό στο -1, «καίγονται» για νίκη σε ένα ματς που έχει ένα μεγάλο «πρέπει» δίπλα του.

Η αναμέτρηση στο «Απόστολος Νικολαϊδης» είναι προγραμματισμένη να αρχίσει στις 20:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το CosmoteSport1HD.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε να κάνει αρκετές αλλαγές στη βασική ενδεκάδα. Σε αυτή βρίσκεται ο Βέλντε, ο οποίος έχει… ρέντα όταν αντιμετωπίζει την ομάδα της Καλλιθέας, αλλά κι ο Ολιβέιρα με τον Ζέλσον, ο οποίος θα έχει ρόλο δεκαριού.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Πιρόλα, Κάρμο, Αποστολόπουλος, Γκαρθία, Ολιβέιρα, Ροντινέι, Μαρτίνς, Βέλντε, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Athens Kallithea από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Athens Kallithea is powered by @Stoiximan! ?⚪️#Olympiacos #AKFCOLY #slgr pic.twitter.com/Fs4Xlq8DXI