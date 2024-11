Παναθηναϊκός: Χωρίς Μαξίμοβιτς στο Αγρίνιο – Η αποστολή για το ματς με τον Παναιτωλικό

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εκτός έδρας αγώνα στο Αγρίνιο.

Ο Ρουί Βιτόρια γνωστοποίησε την αποστολή του «τριφυλλιού» για το παιχνίδι της Κυριακής (24/11) με τον Παναιτωλικό. Σε αυτή δεν βρίσκεται ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς, ο οποίος ταλαιπωρείται από κάκωση στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού ποδιού.

Our squad list for tomorrow’s game against Panetolikos ☘️#PAOFC #Panathinaikos #slgr #StoiximanSuperLeague #PANPAO pic.twitter.com/UbySMtafNS