Παναθηναϊκός: Η πρώτη αποστολή του Ρουί Βιτόρια, πριν το ντεμπούτο στον Βόλο

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στον Βόλο, κόντρα στην τοπική ομάδα, για τη 10η αγωνιστική της Super League.

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους το Σάββατο (02/11), με τον Ρουί Βιτόρια να ανακοινώνει την αποστολή, η οποία δεν είχε εκπλήξεις. Όσον αφορά στην προπόνηση, από την οποία δικαιολογημένα απουσίαζε ο Νίκας, ο Πορτογάλος τεχνικός έριξε το βάρος στην κυκλοφορία της μπάλας και τις στατικές φάσεις.

Our squad list for tomorrow’s game against Volos ☘️#PAOFC #Panathinaikos #slgr #StoiximanSuperLeague #VOLPAO pic.twitter.com/8qZa1mESaK