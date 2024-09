ΑΕΚ: Με βασικό τον Περέιρα κόντρα στην Athens Kallithea – Η ενδεκάδα του Αλμέιδα

Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν τη νίκη για να πιάσουν τον ΠΑΟΚ στην κορυφή της βαθμολογίας, με τον Ματίας Αλμέιδα να αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα.

Ο Αργεντινός τεχνικός αποφάσισε για πρώτη φορά φέτος να ξεκινήσει τον Ρομπέρτο Περέιρα, ενώ, όπως αναμενόταν (ελέω της απουσίας του Λιβάι Γκαρσία), βασικός είναι για δεύτερο σερί ματς είναι ο Φραντζί Πιερό.

Ο Ορμπελίν Πινέδα θα είναι αυτός που θα κληθεί να καλύψει το κενό του Λάζαρου Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας, στο κέντρο της οποίας επιστρέφουν οι Βίντα – Μουκουντί. Στα χαφ, ο Μάνταλος θα βρίσκεται στο πλάι του Σιμάνσκι.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Μουκουντί, Πήλιος, Πινέδα, Βίντα, Σιμάνσκι, Μάνταλος, Περέιρα, Κοϊτά, Ελίασον, Πιερό, ενώ στον πάγκο θα είναι οι: Θεοχάρης, Κάλενς, Μήτογλου, Χατζισαφί, Γιόνσον, Γαλανόπουλος, Τσούμπερ, Τσιλούλης, Φερνάντες.

Η ενδεκάδα της Athens Kallithea: Μπαραγάν, Μανθάτης, Χάνουσεκ, Ισιμάτ-Μίριν, Μότοκ, Πασαλίδης, Μερκάτι, Ντιμπά, Ντεμέτριους, Μουτίνιο, Τζιάνι, ενώ στον πάγκο θα είναι οι: Γκέλιος, Τσιβελεκίδης, Ματίγια, Βαλμπουενά, Σοΐρι, Ουλντρίκις, Βασιλογιάννης, Εντιαγέ, Λουκίνας.

After an excellent performance coming off the bench last week, Giani earns his first start of the season.



Hanousek replaces Soiri as the left-wingback.#AKFC66 pic.twitter.com/ojViXkXBEI