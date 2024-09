Μεταγραφές: Φουντώνουν οι... φωνές για Μαρσιάλ - «Επιβεβαιώνει» και ο Ρομάνο

Μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές της… κινήσεις βρίσκεται η ΑΕΚ καθώς εντός των επόμενων ημερών, ίσως και ωρών, αναμένεται να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Άντονι Μαρσιάλ, ο οποίος αποχώρησε από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Γάλλος επιθετικός ήταν σε διαπραγματεύσεις με τη Φλαμένγκο στη Βραζιλία αλλά το deal δεν προχώρησε, με τον Ματέο Μορέτο, ρεπόρτερ του Revelo από την Ισπανία να κάνει λόγο για συμφωνία του παίκτη με τον «Δικέφαλο».

Οι δύο πλευρές είναι σε ανοικτή επικοινωνία για τη διευθέτηση κάποιων λεπτομερειών στις επαφές τους, κάτι που σημαίνει πως οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες. Πάντως, μέχρι στιγμής, η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ δεν αναφέρει το παραμικρό, περιμένοντας την ολοκλήρωση των επαφών.

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες οι… φωνές για οριστική συμφωνία μεταξύ της ΑΕΚ και του Άντονι Μαρσιάλ έχουν αρχίσει να… πληθαίνουν και χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τοποθέτηση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο για τον Γάλλο άσο και την Ένωση, τονίζοντας πως μετά το «ναυάγιο» με τη Φλαμένγκο, η ελληνική ομάδα αισιοδοξεί να ολοκληρώσει τη συμφωνία.

??⚫️ Greek side AEK Athens are closing in on deal to sign Anthony Martial as free agent.



After talks collapsed with Flamengo, AEK Athens are confident to get it sealed in the next hours. pic.twitter.com/LUbgQj1lyU