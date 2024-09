ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Οι ενδεκάδες του ντέρμπι της Super League

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν, το οποίο έρχεται μεν νωρίς, αλλά είναι καθοριστικής σημασίας, ενόψει της συνέχειας στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Μετά το πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Τισουντάλι, ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε τον Τσάλοφ για την κορυφή της επίθεσης, ενώ πίσω του θα είναι η τριάδα των Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια και Τάισον.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Κοτάρσκι, Ότο, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Σβαμπ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Τσάλοφ, ενώ στον πάγκο είναι οι: Τσιφτσής, Σάστρε, Κόλι, Μπακαγιόκο, Καμαρά, Μουργκ, Σορετίρε, Ντεσπόντοφ, Σαμάτα.

Ο Ντιέγκο Αλόνσο, από την πλευρά του, παρατάσσει τους Αράο και Μακσίμοβιτς στη μεσαία γραμμή, ενώ φανέλα βασικού έχουν κι οι Πελίστρι, Τετέ.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόβσκι, Βαγιαννίδης, Ίνγκασον, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Αράο, Μακσίμοβιτς, Μπακασέτας, Πελίστρι, Τετέ, Ιωαννίδης, ενώ στον πάγκο είναι οι: Λοντίγκιν, Μαξ, Σένκεφελντ, Μπάλντοκ, Ουναχί, Τσέριν, Μαντσίνι, Τζούριτσιτς, Γερεμέγεφ.

