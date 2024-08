Παναθηναϊκός: Ο Ρομάνο επιμένει για Πελίστρι κι οι Πορτογάλοι για Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ

Ο Παναθηναϊκός είχε διαψεύσει το απόγευμα της Κυριακής (18/8) ότι ενδιαφέρεται για τον Φακούντο Πελίστρι.

Στην «πράσινη» ΠΑΕ υπογράμμιζαν ότι «δεν υπάρχει θέμα με τον Ουρουγουανό εξτρέμ», παρά τα όσα ανέφερε ο Ιταλός δημοσιογράφος.

Το πρωί της Δευτέρας (19/8), ο Ρομάνο επέστρεψε και με νέο «τιτίβισμά» του αναφέρει ότι ο 22χρονος ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ένα βήμα πριν τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, σημειώνει ότι η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί εντός της εβδομάδας.

?☘️ Panathinaikos are prepared to close the deal to sign Facundo Pellistri this week, almost there!



Permanent transfer from Man United as exclusively revealed yesterday.



One key factor: Pana manager Alonso, pushing to have Pellistri. ?? pic.twitter.com/rmwfXP6UDQ