Super League: Σέντρα για το 2024-25 με ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός και Βόλος - Ολυμπιακός

Onsports Team

Τα ψέματα τελείωσαν. Το ενδιαφέρον απ’ τα ευρωπαϊκά ματς στρέφεται ξανά στη… γειτονιά μας. Για τον στόχο που πάντα θα είναι νούμερο ένα για τις ελληνικές ομάδα: Το πρωτάθλημα! Η Super League ανοίγει αυλαία στις 20:00 με δύο αναμετρήσεις στις οποίες αγωνίζονται δύο εκ των ομάδων που φιλοδοξούν να κατακτήσουν τον τίτλο. Ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Πανσερραϊκό και ο κάτοχος του Conference League Ολυμπιακός, φιλοξενείται στο Βόλο.

Τα συναισθήματα για τις δύο ομάδες είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Ο ΠΑΟΚ προέρχεται απ’ την χαμένη ευκαιρία και τον αποκλεισμό στα προκριματικά του Champions League απ’ τη Μάλμε. Ο Ολυμπιακός απ’ την άλλη θα έχει ίσως και 9.000 υποστηρικτές του στο Πανθεσσαλικό στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του στη σεζόν. Αξιοσημείωτο πως τόσο οι «ερυθρόλευκοι» όσο και ο «δικέφαλος» είναι οι μόνες ελληνικές ομάδες με δεδομένη συμμετοχή σε League Stage ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Οι αντίπαλοί τους, Βόλος και Πανσερραϊκός δηλαδή, έχουν την ίδια φιλοδοξία με την περασμένη σεζόν, δηλαδή να παραμείνουν στην κατηγορία όσο το δυνατόν ευκολότερα. Έκαναν αρκετές αλλαγές το καλοκαίρι και η αγωνιστική τους εικόνα αποτελεί ένα ερωτηματικό το οποίο θα «απαντηθεί» απόψε, με τον αστερίσκο φυσικά πως έχουν ιδιαίτερα δύσκολο έργο.

Για τo Ελληνικό πρωτάθλημα, αυτή είναι η 66η διοργάνωση από τη στιγμή που συστάθηκε η Α’ Εθνική (1959-60). H 19η ως Super League. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ είναι οι μόνες ομάδες που έχουν συμμετάσχει σε όλες τις διοργανώσεις. Η Athens Kallithea απ’ την άλλη, για 5η φορά στα… σαλόνια είναι η ομάδα με τη μικρότερη εμπειρία.

Αξιοσημείωτο το γεγονός πως η σέντρα γίνεται στις 17 Αυγούστου, κάτι που είχε συμβεί και το 2013-14 (λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Βραζιλίας). Η συγκεκριμένη ημερομηνία είναι το πιο νωρίς που έχει αρχίσει ποτέ πρωτάθλημα στην Ελλάδα.

Πέρα από τις τρεις ομάδες που δεν έχουν λείψει ποτέ από την κατηγορία, ο Αστέρας Τρίπολης που θα συμμετάσχει για 18η συνεχόμενη φορά, είναι η ομάδα με τις περισσότερες σερί συμμετοχές στην Super League.

Όπως είχε αποφασιστεί στο νέο πρωτάθλημα θα υπάρξουν συνολικά τέσσερις διακοπές: Οι τρεις τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο θα αφορούν τα διεθνή «παράθυρα» των Εθνικών Ομάδων για το Nations League και εκείνη του Δεκεμβρίου την περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Η κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί στις 9 Μαρτίου με τα παιχνίδια να διεξάγονται όλα την ίδια μέρα, ενώ τα play off και play out θα ξεκινήσουν σε μία εβδομάδα (15-16/03) και θα ολοκληρωθούν στις 18 Μαΐου, με μία ενδιάμεση διακοπή λόγω του Πάσχα.

Υπενθυμίζεται πως στη νέα αγωνιστική περίοδο έχει τροποποιηθεί το format των play off και play out, με βάση το νέο σύστημα διεξαγωγής που ψήφισαν ομόφωνα οι 14 ομάδες. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν play off για τον τίτλο του πρωταθλητή από τις θέσεις 1 έως 4 κι από τις θέσεις 5 έως 8.

Στα play off των θέσεων 5-8, οι ομάδες θα συμμετέχουν μπαίνοντας στη διαδικασία με διαίρεση -δια δύο- των βαθμών που συγκέντρωσαν στην κανονική διάρκεια. Στην Ελλάδα, λόγω της 15ης θέσης στο Ranking της UEFA, θα δοθούν από την αγωνιστική περίοδο 2025/26 πέντε ευρωπαϊκά «εισιτήρια» που θα διαμορφώνονται ως εξής:

-Πρωταθλητής: Β’ προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

-Κυπελλούχος: Γ’ προκριματικός Europa League

-Δεύτερος: Β’ προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

-Τρίτος: Β’ προκριματικός Conference League

-Τέταρτος: Β’ προκριματικός Conference League

Εάν ο Κυπελλούχος έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκή πρόκριση μέσω της πρώτης τετράδας του πρωταθλήματος, ο πρώτος των play off των θέσεων 5-8, θα πάρει «εισιτήριο» για τον Β’ προκριματικό του Conference League. Σε ότι αφορά τα play out για της θέσεις 9 έως 14, θα διεξάγονται με διπλούς αγώνες, με τις δύο τελευταίες ομάδες να υποβιβάζονται στην Super League 2.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Super League:

1η αγωνιστική

Σάββατο 17 Αυγούστου

Βόλος-Ολυμπιακός 20:00 Cosmote Sport 1

ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός 20:00 Novasports Prime

Κυριακή 18 Αυγούστου

Λεβαδειακός-Athens Kallithea 19:00 Novasports 2

Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης 20:00 Cosmote Sport 2

Ατρόμητος-Άρης 20:30 Novasports Prime

ΑΕΚ-ΟΦΗ 22:00 Cosmote Sport 1

Δευτέρα 19 Αυγούστου

Παναιτωλικός-Λαμία 21:00 Cosmote Sport 1