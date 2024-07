Μεταγραφές: Ο Άρης κάνει τον Μόντσου τη δεύτερη ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας του

Ο Άρης έχει πάρει για τα καλά μπρος στο μεταγραφικό παζάρι κι ετοιμάζεται να προχωρήσει σε ακόμα μια μεταγραφή.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι στο τελικό στάδιο για την απόκτηση του Μοντσού. Όπως αναφέρει, ο Άρης τα έχει βρει με τον Ισπανό χαφ κι είναι έτοιμος να δώσει 3.600.000 ευρώ για να τον κάνει δικό του.

???? Greek side Aris have agreed on €3.6m deal to sign Spanish midfielder Monchu from Valladolid.



Deal in place between clubs and player, final details being sorted as Monchu will be club record signing for Aris. pic.twitter.com/cf6QyXYCvC