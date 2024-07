Μεταγραφές: Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κεντζιόρα για 2+1 χρόνια

Ο Πολωνός αμυντικός έμεινε ελεύθερος από την Ντινάμο Κιέβου και παραμένει με κανονική μεταγραφή στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ο Κεντζιόρα, ο οποίος αγωνιζόταν ως δανεικός τον τελευταίο ενάμισι χρόνο, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με οψιόν για ακόμα έναν χρόνο.

He is everywhere!

He is here!

He is relentless!

He is back!#TomaszIsHere #PAOK #OurWay pic.twitter.com/ZTUwgszHnz