Μεταγραφές, ΑΕΚ: Ανατροπή και... βόμβα με Πόνσε - Κλείνει με κίνηση ρεκόρ στο MLS

Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό, σύμφωνα με τα οποία, ο Αργεντίνος επιθετικός θα συνεχίσει, όπως όλα δείχνουν, την καριέρα του στο MLS, με την ομάδα του Χιούστον να ολοκληρώνει το deal με μεταγραφή ρεκόρ από την ΑΕΚ.

Νωρίτερα την Πέμπτη (13/06) η Ένωση έσπευσε να διαψεύσει τις αναφορές από τον Τύπο του εξωτερικού, σύμφωνα με τις οποίες, ο Έκι Πόνσε ήταν κοντά στην αποχώρησή του από την ομάδα, αφού είχε φτάσει πρόταση στην ΠΑΕ και είχε γίνει δεκτή.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο, δημοσιογράφος από την Αργεντινή, με «τιτίβισμά» του αποκάλυψε πως ο φορ της Ένωσης θα αποτελέσει την επόμενη… ενίσχυση της Χιούστον Ντάιναμο και την ίδια ώρα, ο Τομ Μπόγκερτ που εργάζεται στο «The Athletic» υποστηρίζει πως η αμερικάνικη ομάδα προσπαθεί να «κλείσει» το deal.

«Ο Εζέκιελ Πόνσε είναι η νέα μεταγραφική κίνηση της Χιούστον Ντάιναμο. Ο σύλλογος προχώρησε στην αγορά του από την ΑΕΚ με μεταγραφή ρεκόρ και ο Αργεντίνος θα υπογράψει συμβόλαιο πολλών ετών με την ομάδα», έγραψε χαρακτηριστικά, ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο, που «τάγκαρε» και τον Τομ Μπόγκερτ.

Από την πλευρά του, ο Αμερικάνος ρεπόρτερ μοιράστηκε τις ίδιες πληροφορίες: «ΕΚΤΑΚΤΟ: Η Χιούστον Ντάιναμο ολοκληρώνει τη μεταγραφή ρεκόρ του Αργεντίνου επιθετικού Εζέκιελ Πόνσε από την ΑΕΚ, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο Πόνσε είναι 27 ετών, είχε 16 γκολ σε 1.985 λεπτά αυτή τη χρονιά με την ΑΕΚ».

BREAKING: Houston Dynamo finalizing club-record deal to sign Argentine forward Ezequiel Ponce from AEK Athens, per sources.



Ponce, 27, had 16 goals in 1,895 minutes this season with AEK.



DP No. 9.



?? @CLMerlo https://t.co/CqoIrd5BKI