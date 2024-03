ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Στάνκοβιτς, βασικός ο Αθανασιάδης – Οι ενδεκάδες του ντέρμπι

Πρόβλημα για την ΑΕΚ, η οποία δεν θα έχει κάτω από την εστία της τον Τσίτσαν Στάνκοβιτς.

Ο Αυστριακός τερματοφύλακας δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που ένιωσε στο τέλος της προπόνησης του Σαββάτου (30/3) κι ο Γιώργος Αθανασιάδης θα είναι βασικός στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Όσον αφορά στον Στάνκοβιτς, ο οποίος έμεινε εκτός 20άδας, η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες.

Αναλυτικά οι ενδεκάδες του ντέρμπι της «OPAP Arena»:

ΑΕΚ: Αθανασιάδης, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Χατζισαφί, Σιμάνσκι, Γιόνσον, Άμραμπατ, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Γκαρσία.

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα, Έσε, Τσικίνιο, Φορτούνης, Μασούρας, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

