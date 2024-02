ΠΑΟΚ: Το πρώτο μήνυμα Μπάμπα μετά τον τραυματισμό του - «Σύντομα θα τρέχω πάνω-κάτω»

Ο Γκανέζος αμυντικός του ΠΑΟΚ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια μιας εναέριας διεκδίκησης της μπάλας με τον Γιώργο Βαγιαννίδη. Άμεσα, πάνω στον δυναμικό άσο έπεσαν τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων, προκειμένου να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Μάλιστα, στη συνέχεια, ο Ράχμαν Μπάμπα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ούτως ώστε να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να τεθεί υπό παρακολούθηση των γιατρών.

Λίγες ώρες αργότερα, ο διεθνής άσος έστειλε το πρώτο του μήνυμα, ευχαριστώντας άπαντες για το ενδιαφέρον τους, ενώ κάτι ανάλογο έκανε και με τον Γιώργο Βαγιαννίδη που τον πρόσεξε προσωπικά στο νοσοκομείο.

Αναλυτικά, στο μήνυμά του αναφέρεται:

«Γεια σας, ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για το ενδιαφέρον και τις ευχές τις τελευταίες 12 ώρες. Ευτυχώς αναρρώνω καλά και δεν έχω υποστεί μεγάλη ζημιά. Θέλω επίσης να πω ένα μεγάλο ‘ευχαριστώ’ στον Γιώργο Βαγιαννίδη που με πρόσεξε προσωπικά στο νοσοκομείο. Ήταν ένα δύσκολο βράδυ, όμως σύντομα θα τρέχω ξανά πάνω-κάτω».

Hello, just wanted to thank everyone for their concern and well wishes in the last 12 or so hours. Thankfully I’m recovering well and scans have shown no major damage.



I’d like to also say a big thank you to Georgios Vagiannidis for personally checking in on me at the… pic.twitter.com/rrHLVqESNM