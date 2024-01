Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Με Ναβάρο βασικό στο ντέρμπι της Super League - Η ενδεκάδα του Καβαλιάλ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ, χωρίς να έχει περιθώρια γι’ άλλες απώλειες.

Ο Φραν Ναβάρο θα ξεκινήσει για πρώτη φορά βασικός, με τους Φορτούνη, Μασούρα και Ποντένσε να τον πλαισιώνουν στην επίθεση.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Έσε, Καμαρά, Φορτούνης, Ποντένσε, Μασούρας, Ναβάρο, ενώ στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Τζολάκης, Μαρτίνς, Αλγκασίμ, Αλεξανδρόπουλος, Κίνι, Καρβάλιο, Βρουσάι, Ρίτσαρντς, Ντόη.

