Μεταγραφές, ΠΑΟΚ: Στην Ελλάδα ο Μεϊτέ | Τα δεδομένα του deal

Οι «ασπρόμαυροι» βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής κίνησης για την μεσαία γραμμή, καθώς έχουν έρθει σε συμφωνία με την Μπενφίκα για το δανεισμό του Γάλλου ποδοσφαιριστή.

Μάλιστα, ο Σουαλιχό Μεϊτέ αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι του Σαββάτου (26/08) στις 15:30. Στη συνέχεια, θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ιταλός δημοσιογράφος που είναι εξπέρ στις μεταγραφές, ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει τον παίκτη μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν ως δανεικό, αλλά στη συμφωνία με την Μπενφίκα υπάρχει οψιόν 4 εκατομμυρίων ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι, για το 70% των δικαιωμάτων.

Benfica midfielder Soualiho Meité will travel to Greece today as he’s set to join PAOK on loan deal ⚪️⚫️??



Medical booked, deal will also include €4m buy option.



? Understand Benfica keep 30% of future sale in case PAOK will buy Meité on permanent deal in June. pic.twitter.com/T0UcVyIo60