Ολυμπιακός: Εποχή Μαρτίνεθ στους «ερυθρόλευκους» - Ανακοινώθηκε ο Ισπανός τεχνικός

?⚪️?? Ο ??????? ???????? είναι ο νέος προπονητής της ομάδας μας!



Καλώς όρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!

______________________________



?⚪️?? ????? ????Í??? is our new Head Coach!



Welcome to the Olympiacos family!#Olympiacos #Welcome #Coach… pic.twitter.com/vpiRX4xSpX