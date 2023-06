Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Τέλος ο Σάρλια | Το πλάνο για τα στόπερ

Οι «τίτλοι τέλους» στη συνεργασία του Κροάτη αμυντικού με τον Παναθηναϊκό έπεσαν την Παρασκευή (02/06), καθώς οι δύο πλευρές δεν έφτασαν σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας. Συγκεκριμένα, ο 26χρονος δεν δέχθηκε την πρόταση του «τριφυλλιού» και αποχωρεί.

Αυτό σημαίνει πως πλέον η αθηναϊκή ομάδα θα κινηθεί για την απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών, με τον έναν εξ αυτών να θεωρείται εν δυνάμει βασικός, καθώς από το ρόστερ αναμένεται να αποχωρήσει και ο Αχιλλέας Πούγγουρας.

Ο Ζβόνιμιρ Σάρλια έφτασε το καλοκαίρι του 2021 στον Παναθηναϊκό ως ελεύθερος από την Ανκαραγκουτσού. Ο 26χρονος άσος «έγραψε» 49 συμμετοχές σ’ όλες τις διοργανώσεις με τους «πράσινους», ενώ μοίρασε και 2 ασίστ.

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ζβόνιμιρ Σάρλια.

Ο Κροάτης αμυντικός αγωνίστηκε για 2 χρόνια στο Τριφύλλι, καταγράφοντας 49 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».

All the best Zvonimir ?#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/XeOSXejoRQ