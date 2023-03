Άρης: «Κιτρινόμαυρος» έως το 2026 ο Μπράμπετς

Onsports Team

Κάτοικος Θεσσαλονίκης γι’ ακόμα τρία χρόνια θα παραμείνει ο Γιακούμπ Μπράμπετς. Ο Τσέχος αμυντικός ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Άρη και στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Το θέλαμε εμείς, το ήθελε κι αυτός. Ετσι δεν ήταν δύσκολο να δώσουμε τα χέρια και να συνεχίσουμε την κοινή μας πορεία…

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Jakub Brabec μέχρι το καλοκαίρι του 2026 (το συμβόλαιό του έληγε τον Ιούνιο του 2004), διατηρώντας στο ρόστερ της ομάδας μας έναν εκ των κορυφαίων αμυντικών του ελληνικού πρωταθλήματος.

Jakub, you are one of us…

Brabec: «Νιώθω τον ΑΡΗ σπίτι μου»

Μιλώντας στο arisfc.com.gr για την επέκταση του συμβολαίου του, ο διεθνής Τσέχος αμυντικός, τόνισε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επέκτεινα το συμβόλαιό μου με τον ΑΡΗ για άλλα δύο χρόνια. Οι συζητήσεις που είχαμε με τη διοίκηση κατέληξαν σε συμφωνία γιατί ήταν κάτι που και εγώ προσωπικά ήθελα πάρα πολύ. Στον ΑΡΗ νιώθω σαν στο σπίτι μου και ήθελα να μείνω εδώ για πολλά χρόνια.

Μου αρέσει η ομάδα και η Θεσσαλονίκη και φυσικά, πολύ σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου έπαιξε το γεγονός ότι και η οικογένειά μου περνάει πολύ όμορφα εδώ.

Θα συνεχίσω να δίνω το 100% του εαυτού μου για τον ΑΡΗ, όπως κάνω από την πρώτη στιγμή, ώστε να φέρουμε επιτυχίες και διακρίσεις στον σύλλογο.

Θέλω, τέλος, να ευχαριστήσω τους φιλάθλους του ΑΡΗ για την αγάπη που μου δείχνουν από την πρώτη μέρα που βρίσκομαι εδώ. Θα συνεχίσω να την ανταποδίδω μέσα στο γήπεδο».