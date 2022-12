ΑΕΚ: Το story που στέλνει τον Κικάνοβιτς στην Ελλάδα (photo)

Η περίπτωση του Μπέντζαμιν Κικάνοβιτς απασχολεί σοβαρά την ΑΕΚ και φαίνεται πως δε θα αργήσουν να τρέξουν οι εξελίξεις.

Ο Αμερικανοβόσνιος μεσοεπιθετικός αποτελεί «δημιούργημα» του Ματίας Αλμέιδα που τον γνωρίζει καλά από την συνυπαρξη τους στο MLS και όπως όλα δείχνουν τον θέλει στην Ένωση.

Ένα story μάλιστα του ατζέντη του 23χρονου έρχεται να ανάψει «φωτιές» καθώς πόσταρε μια φωτογραφία του παίκτη μαζί με ένα αεροπλάνο με την ελληνική σημαία.

Έρχεται λοιπόν στην Ελλάδα για την ΑΕΚ ο Κικάνοβιτς; Από την Δευτέρα πάντως τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ έκαναν λόγο για προχωρημένες επαφές με την πλευρά του παίκτη και την ομάδα του Σαν Χοσέ.

Benji Kikanovic’s sport agency just posted this on their story. Could it mean Benji is on his way to Greece for a physical? More updates to come soon. #Quakes74 #MLS pic.twitter.com/Ns768d3BXj