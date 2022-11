Παναθηναϊκός: Με όλα τα «όπλα» στην Κύπρο - Οι «εκλεκτοί» Γιοβάνοβιτς στην αποστολή

Τους παίκτες που θα ταξιδέψουν τη Δευτέρα (27/11) για τη Μεγαλόνησο, όπου θα λάβει χώρα η χειμερινή προετοιμασία για τη συνέχεια ανακοίνωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Σέρβος κόουτς συμπεριέλαβε 28 παίκτες, με τους τέσσερις εξ αυτών να είναι από τη δεύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού.

Η αποστολή των «πράσινων» θα αναχωρήσει τη Δευτέρα (27/11) και η βάση της ομάδας θα είναι η Πέγεια της Πάφου. Το «τριφύλλι» θα μείνει στο νησί για 10 ημέρες, όπου θα δώσει τρία φιλικά ματς. Η αρχική θα γίνει την 1η Δεκεμβρίου κόντρα στην Χάποελ Μπερ Σεβά από το Ισραήλ και θα ακολουθήσουν δύο ακόμα τεστ με συλλόγους της Κύπρου.

Το πρώτο έχει οριστεί για τις 4 Δεκεμβρίου, όπου αντίπαλος των πρωτοπόρων της Super League θα είναι η Πάφος. Η αυλαία των φιλικών θα πέσει στις 7 του μηνός, όπου ο Παναθηναϊκός θα παίξει απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή του Παναθηναϊκού μετέχουν οι: Μπρινιόλι, Λοντίγκιν, Διούδης, Χριστογεώργος, Βαγιαννίδης, Χουάνκαρ, Ρουμπέν, Σένκεφελεντ, Ιωαννίδης, Σπόραρ, Μπερνάρ, Γκάνεα, Σάντσες, Τσέριν, Τσόκαϊ, Κουρμπέλης, Μάγκνουσον, Κώτσιρας, Σάρλια, Παλάσιος, Πούγγουρας, Βέρμπιτς, Σαβιέρ, Καμπετσής, Κρυπαράκος, Κυριόπουλος, Σιδεράς, Συμεωνίδης.

This is our team's squad list for mid-season camp in Cyprus!#Panathinaikos #PAOFC2022_23 pic.twitter.com/8TiI6YHgvA