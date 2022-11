Παναθηναϊκός: Ο πρώτος γύρος των ρεκόρ και του ευρωπαϊκού Top-10

Ο Παναθηναϊκός στην τρίμηνη διάρκεια του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος της Super League πέτυχε 10 νίκες στα πρώτα 10 παιχνίδια, που αποτελούν ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου.

Το ίδιο συμβαίνει και με τα 4 γκολ παθητικό στους πρώτους 13 αγώνες, ενώ οι 12 νίκες και 1 ισοπαλία στα πρώτα 13 παιχνίδια αποτελούν ισοφάριση της καλύτερης επίδοσης στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Παναθηναϊκός επίσης είχε την καλύτερη επιθετική επίδοση της ομάδας την τελευταία 10ετία. Τα 24 γκολ αποτελούν φυσικά και την πιο παραγωγική επίθεση του πρωταθλήματος φέτος, ενώ έχει και την καλύτερη άμυνα με 4 γκολ παθητικό.

Παράλληλα το «τριφύλλι» έχει καταφέρει να αποκτήσει και μία σημαντική διαφορά από τους διώκτες του, όντας οκτώ βαθμούς μπροστά από τη δεύτερη ΑΕΚ.

Η επίδοση αυτή κατατάσσει τον Παναθηναϊκό μέσα στην κορυφαία πανευρωπαϊκή δεκάδα των συλλόγων με τη μεγαλύτερη διαφορά από τους δεύτερους στα πρωταθλήματά τους.

Όπως φαίνεται και στην παρακάτω ανάρτηση, μόλις έξι ευρωπαϊκές ομάδες, που προπορεύονται στο πρωτάθλημά τους, έχουν καταφέρει να πάρουν μεγαλύτερη διαφορά από τους δεύτερους.

Δείτε τη σχετική λίστα με τις 10 ομάδες:

↔️ European league leaders with the biggest point gap to second place:



?? Olimpija Ljubljana (13)

?? Red Star Belgrade (10)

?? Genk (10)

?? Young Boys (10)

??????? Celtic (9)

?? Raków (9)

?? Ferencváros (8)

?? Benfica (8)

?? Napoli (8)

?? Panathinaikos (8) pic.twitter.com/Ma8gajXInv