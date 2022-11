Ολυμπιακός-ΑΕΚ: Όπως στη Λεωφόρο ο Μίτσελ - Η «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα

Με συνταγή... Λεωφόρου ο Ολυμπιακός κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Μίτσελ χρησιμοποιεί την ενδεκάδα που αγωνίστηκε με τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι με την Ένωση.

Ο Πασχαλάκης θα είναι στο τέρμα με τους Άβιλα, Ντόη, Παπασταθόπουλο και Ρέαμπτσιουκ στην άμυνα. Στον άξονα θα ξεκινήσουν οι Χουάνγκ και Εμβιλά, ενώ Μασούρα, Χάμες Ροντρίγκες και Μπιέλ θα είναι πίσω από τον Μπακαμπού.

Δείτε την ενδεκάδα:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today's match against AEK is powered by @Stoiximan!