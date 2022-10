Ολυμπιακός-Ατρόμητος: H πρώτη ενδεκάδα του Μίτσελ - Με 4-4-2 και Βρουσάι βασικό (photo)

Ο Μίτσελ ανακοίνωσε την ενδεκάδα με την οποία θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός κόντρα στον Ατρόμητο.

Ο Ισπανός προτίμησε σχηματισμό 4-4-2, αφήνοντας στον πάγκολ τον Μπιέλ. Δίδυμο στην επίθεση είναι οι Μπακαμπού και Ελ Αραμπί, με τον Βρουσάι να ξεκινά βασικός ως δεξί χαφ.

Αναλυτικά η ενδεκάδα: Τζολάκης-Βρσάλικο, Σωκράτης, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ-Εμβιλά, Χουάνγκ Ινμπόμ, Βρουσάι, Μασούρας-Μπακαμπού, Ελ Αραμπί.

Δείτε την ενδεκάδα:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ατρόμητο από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Atromitos is powered by @Stoiximan! ?⚪️#Olympiacos #slgr #OLYATR #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/TxBG9wGDSR