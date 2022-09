ΑΕΚ: Επένδυση με Αφρικανό φορ

Έναν 20χρονο ταλαντούχο επιθετικό από την Αγκόλα αποκτά τη ΑΕΚ. Συγκεκριμένα, έρχεται στην Ένωση ο 20χρονος φορ Ζίνι από την Πριμέιρο Ντ' Αγκόστο, με τη μορφή δανεισμού έως τον Φεβρουάριο του 2023.

Αυτό αναφέρεται σε ανάρτηση στο Twitter σε προφίλ που ασχολείται με τα νέα του αφρικανικού ποδοσφαίρου.

«Τη μεταγραφή του 20χρονου σέντερ φορ, Ζίνι στην ΑΕΚ με τη μορφή δανεισμού έως τον Φεβρουάριο του 2023 επιβεβαίωσε χθες η Πριμέιρο Ντ' Αγκόστο».

Zini scored the only goal for D'Agosto in their 1-0 away win over Zambian side Red Arrows this past weekend. pic.twitter.com/pRVOlSJzEK