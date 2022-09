ΠΑΣ Γιάννινα: Έγινε μέλος του Football for the Goals

Onsports Team

Ο ΠΑΣ Γιάννινα έγινε επίσημο μέλος του κοινωφελούς οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, Football for the Goals.

Μεγαλώνει και εκτός γηπέδων ο ΠΑΣ Γιάννινα, καθώς εντάχθηκε στον κοινωφελή οργανισμό του ΟΗΕ, Football for the Goals, δείχνοντας την ευαισθησία του στα κοινωνικά προβλήματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ένταξή του ως επίσημο μέλος του κοινωφελούς οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, Football for the Goals.

Ο Π.Α.Σ. Γιάννινα δεν έχει κρύψει ποτέ την ευαισθησία του σε θέματα που αφορούν την φτώχεια, την ισότητα καθώς και την εξάλειψη των κοινωνικών διαφορών θέλοντας να συνεισφέρει ενεργά στην κοινωνία. Για τον λόγο αυτό κι έχοντας υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, συνεχίζει αδιάλειπτα την ανάληψη δράσεων με γνώμονα την κοινωνική συνεισφορά.

Στο πλαίσιο αυτό, η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 μετά από συντονισμένες ενέργειες έγινε μέλος του κοινωφελούς οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών Football for the Goals (FFTG) στέλνοντας το δικό του μήνυμα για έναν καλύτερο κόσμο.

Τι είναι ο οργανισμός Football for the Goals..

To Football for the Goals, είναι μια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών, με την UEFA να είναι ουσιαστικό το πρώτο της μέλος. Αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε στις 6 Ιουλίου και στοχεύει στην προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) μέσω του ποδοσφαίρου (οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης υιοθετήθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη το 2015). Το FFTG επιτρέπει στη διεθνή ποδοσφαιρική κοινότητα να συνδράμει και να προωθήσει τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης».