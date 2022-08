Ολυμπιακός: Επίσημα στη Ρόμα ο Καμαρά - «Ανυπομονώ να παίξω στο Ολίμπικο» (photos+videos)

Το «κεφάλαιο» Ολυμπιακός έκλεισε οριστικά για τον Μαντί Καμαρά. Τουλάχιστον προς το παρόν. Ο διεθνής μέσος από τη Γουινέα θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρόμα, η οποία ανακοίνωσε την Τετάρτη (31/08) την απόκτησή του από τους Πειραιώτες.

Το deal αφορά τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή για έναν χρόνο, ενώ στη συμφωνία υπάρχει οψιόν για το ερχόμενο καλοκαίρι, όπου οι «τζιαλορόσι» θα μπορέσουν να αποκτήσουν τα δικαιώματά του.

«Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Η μεταγραφή στη Ρόμα είναι μία μεγάλη ευκαιρία για μένα», ήταν τα πρώτα λόγια του Μαντί Καμαρά στην επίσημη ιστοσελίδα των Ιταλών. Και συνέχισε: «Πρόκειται να είναι μία απαιτητική σεζόν, τόσο στο πρωτάθλημα, όσο και στα Κύπελλα που συμμετέχουμε, αλλά είμαι εδώ για να προσφέρω τη συμβολή μου και να βοηθήσω την ομάδα σ’ όλες τις διοργανώσεις. Ήταν εξαιρετική εμπειρία η ατμόσφαιρα στο Ολίμπικο και ανυπομονώ να παίξω μπροστά στους οπαδούς».

«Ο Καμαρά έχει έναν αριθμό χαρακτηριστικών, φυσικών και τεχνικών, τα οποία αναζητούσαμε», ανέφερε ο Τιάγκο Πίντο, ο τζένεραλ μάνατζερ της Ρόμα. Και πρόσθεσε: «Είμαι σίγουρος ότι στη νέα του πρόκληση θα έχει τον ίδιο χαρακτήρα που έδειξε στην καριέρα του και θα κάνει το καλύτερο για να καθιερωθεί στον σύλλογο».

Η ανακοίνωση της Ρόμα για τον Μαντί Καμαρά

