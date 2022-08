ΑΕΚ: Πήγε για τη «βόμβα» με Μπαλοτέλι - Εκεί υπογράφει ο Super Mario

Επιβεβαιώνεται από την Ιταλία, το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Μάριο Μπαλοτέλι.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο έγκυρος δημοσιογράφος, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, υπήρξαν επαφές της Ένωσης με τον διεθνή Ιταλό φορ, ο οποίος ωστόσο αποφάσισε να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Συγκεκριμένα, συμφώνησε τελικά με τη Σιόν και μέσα στη μέρα θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ελβετική ομάδα, ενώ ο Ντι Μάρτζιο αναφέρει χαρακτηριστικά πως ο πρώην φορ μεταξύ άλλων των Ίντερ και Μάντσεστερ Σίτι απέρριψε πρόταση της ΑΕΚ.

Αξίζει να αναφέρουμε πως η ΑΕΚ διέψευσε τις φήμες που αναπτύχθηκε το βράδυ της Τρίτης.



