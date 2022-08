Ολυμπιακός: Στην τελική ευθεία του Καμαρά - Η αποκάλυψη από την Ιταλία

Στη Ρόμα όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του, ο Μαντί Καμαρά.

Όπως αναφέρει σε ποστάρισμά του, στο Twitter ο γνωστός και έγκυρος δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Αφρικανού μέσου των «ερυθρολέυκων».

Στο tweet δεν αναφέρονται τα ποσά που θα δαπανηθούν για τη μεταγραφή αυτή, ωστόσο όλα δείχνουν πως ο Καμαρά θα αποτελέσει σύντομα παρελθόν από τον Ολυμπιακό.

Ωστόσο, όλα δείχνουν πως οι «τζιαλορόσι» προσφέρουν στους Πειραιώτες 2 εκατ. ευρώ για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή τη φετινή σεζόν, ενώ θα τοποθετηθεί και οψιόν αγοράς που θα φτάνει τα 8 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, η οψιόν αγοράς, θα γίνει υποχρεωτική, εφόσον ο διεθνής μέσος με τη Γουινέα αγωνιστεί στο 70% των αγώνων και η Ρόμα πάρει την πρόκριση για το Champions League της σεζόν 2023-2024.

Δείτε το Tweet:

Three signings are set to be completed in Serie A ???



▫️ AS Roma are closing in on Mady Camara deal, joining from Olympiacos;



▫️ Andrea Belotti will also sign as new AS Roma player later today;



▫️ Malick Thiaw will fly to Milano today - joining AC Milan from Schalke for €5m. pic.twitter.com/wLtetcL2il