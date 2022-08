Ολυμπιακός: Τελειώνει του Μαντί Καμαρά στη Ρόμα - Το deal και το συμβόλαιο του παίκτη

Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν δημοσιεύματα από την Ιταλία, σύμφωνα με τα οποία, ο διεθνής μέσος από τη Γουινέα βρίσκεται μία «ανάσα» από την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο. Μάλιστα, ο Μαντί Καμαρά φέρεται πως τα έχει βρει με τους «τζιαλορόσι» για τους όρους του συμβολαίου του.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Νικολό Σίρα, δημοσιογράφος από τη γειτονική χώρα, ο μάνατζερ του Αφρικανού μέσου έχει συμφωνήσει με τη Ρόμα για «σπαστό» συμβόλαιο πέντε ετών, καθώς θα αποκτηθεί ως δανεικός από τον Ολυμπιακό για την πρώτη σεζόν.

Μάλιστα, οι Πειραιώτες θα βάλουν στα ταμεία τους ένα ποσό κοντά στο 1.500.000 ευρώ, ενώ στην συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών αναμένεται να μπει και οψιόν αφοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Μαντί Καμαρά φέρεται πως ήταν ο πρώτος στόχος του Ζοσέ Μουρίνιο, μετά τον τραυματισμό του Τζίνι Βαϊνάλντουμ, ο οποίος υπέστη κάταγμα κνήμης. Παράλληλα, ενδιαφέρον για τον παίκτη είχαν δείξει και η Νιουκάστλ με τη Λέστερ, αλλά καμία δεν είχε πλησιάσει επίσημα τον Ολυμπιακό.

