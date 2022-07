Το deal για Σκάρπα - Συμβόλαιο με Νότιγχαμ, στον Ολυμπιακό αν είναι Champions League

Αυτό αναφέρεται τουλάχιστον σε «τιτίβισμα» δημοσιογράφου από την Βραζιλία, ο οποίος δίνει συνέχεια στο θέμα του μεσοεπιθετικού της Παλμέιρας. Ο Γκουστάβο Σκάρπα δεν θα συνεχίσει στην ομάδα του Σάο Πάολο, καθώς από τον Ιανουάριο, όπου τελειώνει το συμβόλαιό του, θα μετακομίσει στην Ευρώπη για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα Μέσα από την χώρα της Λατινικής Αμερικής, ο Βραζιλιάνος άσος ήρθε στην Ελλάδα για να υπογράψει, αλλά το συμβόλαιό του είναι με την Νότιγχαμ Φόρεστ, ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη. Μάλιστα, όπως σημειώνεται στον Τύπο, ο παίκτης μπορεί να ανήκει στους Άγγλους, αλλά θα αγωνιστεί με τα «ερυθρόλευκα» των Πειραιωτών.

Πάντως, ο Τιμ Βίκερι, δημοσιογράφος του BBC στη Λατινική Αμερική, έδωσε μία νέα διάσταση για το συγκεκριμένο θέμα. Συγκεκριμένα, ο έμπειρος ρεπόρτερ κλήθηκε να απαντήσει σ’ ένα «τιτίβισμα» του Κώστα Λιανού, δημοσιογράφου της Sun.

Ο τελευταίος σχολίασε πως οι φήμες ανέφεραν πως ο παίκτης θα πάει στη Νότιγχαμ. Όμως, η ενημέρωση ήταν πως θα παίξει στον Ολυμπιακό, ενώ άφηνε ανοικτό το «παράθυρο» να γίνει άμεσα η μεταγραφή και όχι τον Ιανουάριο.

Πάνω σ’ αυτό κλήθηκε να απαντήσει ο Τιμ Βίκερι, ο οποίος με δικό του «τιτίβισμα» υποστήριξε πως «Όπως το καταλαβαίνω, η συμφωνία είναι με τη Φόρεστ για τον Δεκέμβριο, αλλά αν ο Ολυμπιακός είναι ακόμα στο Champions League, θα πάει εκεί για έξι μήνες».

as i understand it, the deal is with Forest in December - but if Olympiakos are still in the Champions League, he'll go there for 6 months