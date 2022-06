Ολυμπιακός: H «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα με Κρακόβια (photo)

Το τρίτο του φιλικό προετοιμασίας δίνει στις 19:00 ο Ολυμπιακός επί αυστριακού εδάφους, κόντρα στην Κρακόβια.

Κόντρα στους Πολωνούς ο Πέδρο Μαρτίνς θα παρατάξει τους ερυθρόλευκους με 4-3-3 έχοντας τον Βατσλίκ στο τέρμα και τετράδα στην άμυνα τους Ανδρούτσο, Μπα, Σισέ και Κούτρη.

Στη μεσαία γραμμή θα ξεκινήσουν οι Κανέ, Μαντί Καμαρά και Μπουχαλάκης, ενώ στην επίθεση η τριάδα θα αποτελείται από τους Βαλμπουενά, Φαντιγκά και Χασάν.

Δείτε την ενδεκάδα:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το φιλικό ματς κόντρα στην Κρακόβια! / The line-up for today's friendly match against KS Cracovia! ?⚪️ #Οlympiacos #FriendlyMatch #PreSeason2022 #OLYCRA #Austria #LineUp #Football pic.twitter.com/1yKlw9EXpA