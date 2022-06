ΑΕΚ: Τουρνουά για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Intime

Πάντα ευαισθητοποιημένοι σε τέτοια ζητήματα, οι «κιτρινόμαυροι» τιμούν την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων με ένα αθλητικό event στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας ΑΟ Φοίβος Αίολος Γλυφάδας, μέλος του δικτύου ακαδημιών του συλλόγου.

Έτσι, τη Δευτέρα (20/6) και στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΑΕΚ στο ευρωπαϊκό προσφυγικό πρόγραμμα "Welcome Through Football", θα διοργανωθεί η εκδήλωση στην οποία θα συμμετάσχουν οι Ακαδημίες του Δικτύου της Ένωσης, AO Φοίβος Αίολος και Α.Ο. Μίμας Μικρασιατική, τα Παιδικά Χωριά, οι Οργανώσεις Οργάνωση Γη-Organization Earth και "Yoga and Sports for refugees", καθώς και παιδιά από την Ουκρανία που ήρθαν πρόσφατα στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Refugee Week Greece.

«Όλοι μαζί θα τιμήσουμε την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων και θα αναδείξουμε για ακόμη μία φορά ότι δεν χρειάζεται να μιλάμε όλοι την ίδια γλώσσα, να προερχόμαστε από την ίδια χώρα, να έχουμε την ίδια θρησκεία ή το ίδιο χρώμα για να απολαύσουμε το αγαπημένο μας παιχνίδι» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ.