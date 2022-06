Ολυμπιακός: «Τελειώνει» ο Μοντέστο - Πάει στην Μόντσα του Μπερλουσκόνι

Ραγδαίες αναμένεται να είναι οι εξελίξεις με τον Κορσικανό στον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Τύπο της Ιταλίας, ο Γάλλος επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ τον Πειραιωτών αναμένεται να αποχωρήσει από την Ελλάδα, αναλαμβάνοντας ρόλο αθλητικού διευθυντή στην ομάδα της γειτονικής χώρας, όπου μεγαλομέτοχος είναι ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, πρώην Πρωθυπουργός και «ισχυρός άνδρας» της Μίλαν.

Όπως τονίζεται στην «Gazzetta dello Sport» αλλά και στην ιστοσελίδα του διάσημου δημοσιογράφου Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Φρανσουά Μοντέστο είναι ο «εκλεκτός» του Αλμπέρτο Γκαλιάνι, ο οποίος θέλει να τον κάνει «δίδυμο» με τον Φίλιππο Αντονέλι, ακολουθώντας το «μοντέλο» της Μίλαν με τους Μαλντίνι και Μασάρα.

Μάλιστα, στο ρεπορτάζ του Ιταλού δημοσιογράφου, το deal μεταξύ των δύο πλευρών εμφανίζεται ως τελειωμένο και γίνεται λόγος για ανακοινώσεις που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ώρες. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει επαφές με τον Μόργκαν Ντε Σάνκτις, προκειμένου να αναλάβει το πόστο του τεχνικού ή αθλητικού διευθυντή.

#Calciomercato | @olympiacosfc, per il ruolo di ds in pole c'è De Sanctis. In corsa anche Walter Sabatini https://t.co/O0KQNGufza