Ολυμπιακός: «Το ντιλ με Πόρτο για Σεμέδο – Δανεικός με υποχρεωτική οψιόν αγοράς»

Αίσιο τέλος αναμένεται να έχει το σίριαλ της μεταγραφής του Ρούμπεν Σεμέδο από τον Ολυμπιακό στην Πόρτο. Οι «δράκοι» θέλουν διακαώς να αποκτήσουν τον 28χρονο στόπερ και στον Πειραιά δεν έχουν αντίρρηση, αρκεί να τα βρουν στα οικονομικά.

Η υπόθεση κρατά εδώ και μήνες, την ώρα που είναι ξεκάθαρο ότι ο Σεμέδο δεν βρίσκεται στα πλάνα του Πέδρο Μαρτίνς.

Οι Πορτογάλοι αναφέρουν πως το ντιλ βρίσκεται στην τελική ευθεία και αναφέρουν και τις οικονομικές λεπτομέρειες. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο SIC Notícias, η πορτογαλική ομάδα προσφέρει ένα εκατομμύριο ευρώ στον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του 28χρονου κεντρικού αμυντικού έως το καλοκαίρι. Μάλιστα, τότε θα υπάρχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς που θα φτάνει τα 4-5 εκατ. ευρώ.

Rúben Semedo mais próximo do FC Porto por empréstimo, com cláusula de compra obrigatória entre os 4 e os 5 milhões de euros, avança a @SICNoticias.

Os “Dragões” devem pagar 1 milhão ao Olympiacos pela taxa de empréstimo, adianta a mesma fonte.

As negociações estão na fase final. pic.twitter.com/IzQUbHGGq0