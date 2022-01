ΠΑΟΚ: Η «πρώτη» του Φιλίπε Σοάρες (photos+video)

Την Παρασκευή 28/01 ο Φιλίπε Σοάρες πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση, ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ.

Ο Πορτογάλος μέσος βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του «δικέφαλου του Βορρά» στη Νέα Μεσημβρία, προκειμένου να κάνει ατομικό πρόγραμμα εκγύμνασης.

Μάλιστα, ο Σοάρες είχε στο πλευρό του καθ’ όλη την διάρκεια της προπόνησης τον συμπατριώτη του επιθετικό του ΠΑΟΚ, Νέλσον Ολιβέιρα.

Do you remember your first day at a new job? #FilipeIsHere #PAOK #Reloaded pic.twitter.com/IwdbltrrGn