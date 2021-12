ΠΑΟΚ: Η επάνοδος του Ελ Καντουρί και η ευχή για τη νέα χρονιά (video)

Στον τραυματισμό που τον άφησε αρκετό καιρό εκτός από τις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε ο Ομάρ Ελ Καντουρί, στο πλαίσιο του christmas project της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ.

Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός παραδέχθηκε πως η συγκεκριμένη περίοδος ήταν δύσκολη.

Από εκεί και πέρα, ο πρώην διεθνής άσος κλήθηκε να… υπερασπιστεί τον εαυτό του, αφού οι συμπαίκτες τον κατηγόρησε πως έφαγε τα περισσότερα γλυκά στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι της ομάδας.

Did he indeed eat all the candy? He deserves to defend himself #ElMaestro @OEKaddouri #PAOK #PAOKfamily pic.twitter.com/pgparKjY11