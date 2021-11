ΑΕΚ-Ολυμπιακός: Το ερυθρόλευκο σερί και η τελευταία νίκη της Ένωσης

Onsports Team

Το ΑΕΚ-Ολυμπιακός κυριαρχεί αυτή την αγωνιστική στη Super League και όχι άδικα, καθώς μονομαχούν οι δύο πρωτοπόροι της βαθμολογίας. Οι «ερυθρόλευκοι» είναι πρώτοι και αήττητοι, ενώ η Ένωση ακολουθεί στο -3. Το ντέρμπι αναμένεται να είναι αμφίρροπο και δυνατό, αν και η πρόσφατη παράδοση, θέλει τους Πειραιώτες να παίρνουν αυτό που θέλουν.

Γήπεδο Καραϊσκάκη, Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018. Ο Γιώργος Γιακουμάκης ολοκληρώνει την ανατροπή και η ΑΕΚ φεύγει νικήτρια 2-1 από την έδρα του Ολυμπιακού, σε αυτή που θα αποδειχθεί η πιο κομβική επιτυχία της προς την κατάκτηση του τίτλου.

Σήμερα, τρία χρόνια και εννέα μήνες μετά, εκείνη η νίκη είναι η τελευταία της Ένωσης επί των «ερυθρόλευκων», σε οποιαδήποτε έδρα, σε οποιαδήποτε διοργάνωση.

Από τότε οι δύο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες ένδεκα φορές με απολογισμό 8 νίκες του Ολυμπιακού και τρεις ισοπαλίες. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σερί αγώνων χωρίς νίκη της ΑΕΚ που έχει καταγραφεί στην ιστορία των ντέρμπι. Ένα σερί που η ομάδα του Αργύρη Γιαννίκη θα προσπαθήσει να διακόψει την Κυριακή (22/11, 19:30), στη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος 2021/22.

Όπως φαίνεται κι από τον πίνακα που ακολουθεί, μετά το πρωτάθλημα της ΑΕΚ το 2018 η πλάστιγγα άρχισε να γέρνει υπέρ των Πειραιωτών με αυξητική τάση. Η υπεροχή τους κορυφώθηκε στην περσινή σεζόν, η οποία για την Ένωση ήταν μία από τις χειρότερες διαχρονικά.

Από τον Σεπτέμβριο του 2020 και τον... καθυστερημένο τελικό κυπέλλου οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν πέντε φορές μέσα στους επόμενους επτά μήνες, με απολογισμό τέσσερις νίκες του Ολυμπιακού και τέρματα 12-2.

Έτσι, καταρρίφθηκε πανηγυρικά το προηγούμενο αήττητο σερί του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον «Δικέφαλο» που ήταν οι 8 αναμετρήσεις και είχε σημειωθεί μεταξύ 1971 και 1975. Μένει όμως άλλο ένα, το οποίο η ΑΕΚ θα προσπαθήσει την Κυριακή να διαφυλάξει και οι φιλοξενούμενοι να καταρρίψουν...

Ποτέ στα χρονικά ο Ολυμπιακός δεν έχει καταφέρει να μείνει αήττητος στην έδρα της ΑΕΚ για περισσότερα από πέντε συνεχόμενα παιχνίδια, επίτευγμα που πέτυχε τρεις φορές: το διάστημα 1961-65 (2 νίκες, 3 ισοπαλίες), το 1971-76 (1 νίκη, 4 ισοπαλίες) και το τρέχον 2019-2021 (2 νίκες, 3 ισοπαλίες). Φυσικά υπάρχει και ένα ακόμα μεγαλύτερο σερί, των οκτώ αγώνων από το 1999 έως το 2007, όμως δύο από εκείνα τα παιχνίδια είχαν γίνει σε ουδέτερα γήπεδα (Νέα Σμύρνη και Ηράκλειο). Μένει να δούμε αν θα καταρριφθεί κι αυτό το ρεκόρ, στην τελευταία χρονιά παρουσίας της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά το αήττητο σερί που «τρέχει» ο Ολυμπιακός εναντίον της ΑΕΚ:

07/10/2018 ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1 Super League

17/02/2019 Ολυμπιακός - ΑΕΚ 4-1 Super League

27/10/2019 Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0 Super League

26/01/2020 ΑΕΚ - Ολυμπιακός 0-0 Super League

28/06/2020 ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-2 Play Off

19/07/2020 Ολυμπιακός-ΑΕΚ 3-0 Play Off

12/09/2020 Ολυμπιακός-ΑΕΚ 1-0 Τελικός Κυπέλλου

16/12/2020 ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-1 Super League

03/01/2021 Ολυμπιακός-ΑΕΚ 3-0 Super League

04/04/2021 ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-5 Play Off

25/04/2021 Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0 Play Off