ΑΕΚ: Στηρίζει το «Άλμα Ζωής» και τη μάχη για τον καρκίνο του μαστού

Onsports Team

Τις κοινωνικές της ευαισθησίες δείχνει για ακόμη μια φορά η ΠΑΕ ΑΕΚ, συνεχίζοντας για δεύτερη χρονιά τη συνεργασία με το «Άλμα Ζωής». Μέσα στον Οκτώβριο θα γίνουν μια σειρά από δράσης με πρώτη το διαδικτυακό Greece Race for the Cure®.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ για ακόμη μία χρονιά στηρίζει το «Άλμα Ζωής» και στέκεται στο πλευρό των γυναικών στη μάχη για την πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού.

Ύστερα από την επιτυχημένη περσινή ενέργεια, με τη δημιουργία του συλλεκτικού γυναικείου ροζ σκούφου με το σήμα της ομάδας μας, τα κέρδη από τις πωλήσεις του οποίου διατέθηκαν υπέρ της εκστρατείας για την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού, η ΑΕΚ και φέτος θα προβεί μέσα στον μήνα Οκτώβριο σε μία σειρά από δράσεις για να στηρίξει τις μαχήτριες της ζωής.

Ως πρώτο βήμα, η ΠΑΕ ΑΕΚ και το «Άλμα Ζωής» σε καλούν να λάβεις μέρος στο διαδικτυακό Greece Race for the Cure® τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 1-2-3 Οκτωβρίου και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά Races for the Cure®, μέσα από την πανευρωπαϊκή πλατφόρμα www.raceforthecure.eu, συνεχίζοντας να διαδίδουμε δυνατά το μήνυμα της πρόληψης του καρκίνου του μαστού και της σημασία της στο να σώζονται ανθρώπινες ζωές.

Όπως και πέρσι, μόνοι ή με την αγαπημένη μας συντροφιά, τρέχουμε ή περπατάμε τη διαδρομή της επιλογής μας, αφιερώνουμε την αγαπημένη μας δραστηριότητα στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού, μοιραζόμαστε την εμπειρία μας διαδικτυακά και υποστηρίζουμε μέσω της συμμετοχής μας για μία ακόμη χρονιά την υγεία της κάθε γυναίκας.

Μαζί πιο δυνατοί για την πρόληψη και την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού!».