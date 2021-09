ΠΑΣ Γιάννινα: Νέα φανέλα έκπληξη – Σχεδιάζει ο κόσμος την επόμενη εμφάνιση! (video)

Onsports Team

Ένα νέο σχέδιο έκπληξη, σε ό,τι αφορά την εμφάνιση του ΠΑΣ Γιάννινα αποκαλύφθηκε.

Στο σχέδιο της άσπρης φανέλας με την μπλε κάθετη ρίγα, προστέθηκε νέα custom εμφάνιση που προορίζεται αποκλειστικά για τον ΠΑΣ Γιάννινα. Μία φανέλα με μπλε κυρίως χρώμα και άσπρη κάθετη ρίγα.

Οι δύο νέες εμφανίσεις, που δεν φορέθηκαν ακόμα φέτος, παρουσιάστηκαν μέσω βίντεο, ενώ το Hall Of Brands ετοιμάζεται να δώσει στον κόσμο τη δυνατότητα να σχεδιάσει την φανέλα της επόμενης περιόδου!

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Custom Jersey PAS GIANNINA FC 2021-2022.

Το Hallofbrands.gr, με την υπογραφή του πασίγνωστου γαλλικού οίκου Le Coq Sportif, σας παρουσιάζει τις 2 νέες Custom εμφανίσεις του “Αγιαξ της Ηπείρου” για την σαιζόν 2021-2022!

Συνεπείς στην δέσμευση μας να καθιερώσουμε ως “ισόβια” την ιστορική εμφάνιση του “Αγιαξ της Ηπείρου” της δεκαετίας του 1970, προχωρήσαμε ένα βήμα παραπέρα, με την δημιουργία 2 επιπλέον Custom εμφανίσεων που ξυπνάνε τις μνήμες της ένδοξης ιστορίας της αγαπημένης μας ομάδας!

Παρά τις αντίξοες συνθήκες που έχει προκαλέσει η παγκόσμια συγκυρία, συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη διάθεση!

Το θεωρούμε, τόσο υποχρέωση μας προς όλους τους φιλάθλους της αγαπημένης μας ομάδος, όσο και ελάχιστο φόρο τιμής σε όλους τους “θρύλους” που φόρεσαν, ίδρωσαν και μάτωσαν την φανέλα με σήμα τον ταύρο!

Πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε την διαδικασία μέσα από την οποία οι φίλαθλοι του “Αγιαξ της Ηπείρου”, θα σχεδιάσουν την επόμενη Custom εμφάνιση της αγαπημένης μας ομάδας για την αγωνιστική χρονιά 2022 – 2023!

Με τις ευχές όλων μας ότι θα φορεθεί στα σαλόνια των ευρωπαϊκών γηπέδων και θα γράψει μία ακόμα λαμπρή σελίδα στην ένδοξη ιστορία του” Αγιαξ της Ηπείρου”! Η κληρονομιά μας, είναι το μέλλον μας! For Our City! For Our Emblem! Pour notre ville! Pour notre emblème! Για την πόλη μας, για το σήμα στη φανέλα!».