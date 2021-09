ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε νέα συνεργασία

Onsports Team

Ο ΠΑΟΚ έχει στόχο να εξελίξει την ψηφιακή κι επικοινωνιακή στρατηγική του και ξεκίνησε νέα συνεργασία.

Συγκεκριμένα, ο «Δικέφαλος» προχώρησε σε συμφωνία με την εταιρία Azzuu. Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Facebook, Instagram, Twitter, PAOK TV, paokfc.gr, PAOK FC Official App, YouTube, TikTok, Viber, Google Chrome Extension, Personalized Wallpapers. Ένα ασπρόμαυρο ψηφιακό οικοσύστημα που συνεχώς αναπτύσσεται και δημιουργεί νέες δυνατότητες, εμπειρίες, αλλά και ανάγκες. Μία από αυτές είναι η συνεπής και υψηλής αισθητικής προσέγγιση του design. Γι’ αυτό κι ο ΠΑΟΚ καλωσορίζει την Azzuu στους συνεργάτες του στα New Media.

O ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που εισήγαγε την έννοια του design στο ελληνικό ποδόσφαιρο επιλέγοντας να επικεντρώσει την ψηφιακή κι επικοινωνιακή στρατηγική της γύρω από την αισθητική. Μια απόφαση που προσφέρει στον χρήστη μια αναβαθμισμένη, μοντέρνα, ποιοτική εμπειρία αναβάθμισης του προϊόντος μακριά από τις καθιερωμένες νόρμες.

Για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού, ιδιαίτερου κι εντελώς custom branding profile ο ΠΑΟΚ συνεργάστηκε και κατά περίσταση συνεργάζεται με διεθνώς καταξιωμένους δημιουργούς, όπως ο Δημήτρης Παπάζογλου, ο HelloVon, o Alexis Marcou, το NewStudio, τους Beetroot κι έχει κερδίσει κορυφαίες διακρίσεις όπως, European Design Award, Sports OTT Awards, τα ελληνικά ΕΒΓΕ και το Digital Brand of the Year 2019, 2020.

H ραγδαία αύξηση του ψηφιακού περιεχομένου μέσα από τις πλατφόρμες επικοινωνίας του ΠΑΟΚ με τον κόσμου του, δημιούργησε την ανάγκη για μία νέα συνεργασία που θα προσφέρει λύσεις στην καθημερινότητα διαχείρισης των Social Media και της Matchday Experience.

Τα New Media του ΠΑΟΚ, λοιπόν, εγκαινιάζουν τη συνεργασία τους με την Azzuu που θ’ αναλάβει τη δημιουργία της οπτικής ταυτότητας των Social Media Platforms του ΠΑΟΚ μέσα από μια σειρά αποκλειστικών digital designs και animated graphics.

H Azzuu είναι μια από τις νέες κι ανερχόμενες δυνάμεις του χώρου έχοντας στο πελατολόγιό της συνεργασίας με την UEFA, το Six Nations και ομάδες όπως η Everton και η Wolves.

«Στην Azzuu είμαστε απίστευτα ενθουσιασμένοι που για τη σεζόν 2021-22 θα έχουμε τη δυνατότητα να δουλέψουμε με ένα brand όπως ο ΠΑΟΚ», δήλωσε ο Managing Director της Azzuu, Τζέιμς Τόμας και πρόσθεσε: «Αυτή η δημιουργική συνεργασία για μας αποτελεί το ιδανικό… πάντρεμα γιατί συνδυάζει τις τεχνολογικές και σχεδιαστικές μας γνώσεις με τη μοναδική αίσθηση του στυλ που διαθέτει ο ΠΑΟΚ και το παγκοσμίου φήμης πάθος που χαρακτηρίζει τον κόσμο του».

Welcome on board Azzuu. Let’s design the future».